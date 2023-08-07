Вырастет сладкой и хрустящей: чем подкормить морковь для богатого урожая

Корнеплод благодаря таким удобрением вырастет буквально за неделю

Несмотря на то, что морковь, по сравнению с другими, не сильно капризная культура на огороде, ей также требуется своевременный уход и подкормки. Если вы хотите получить красивый и богатый урожай, то летом необходимо хорошенько постараться.

В материале TSN рассказано, какие средства необходимо использовать, чтобы этот оранжевый корнеплод быстро вырос на грядке и получился не только сладким, но и хрустящим.

Какими удобрениями подкормить морковь летом

Дачникам рекомендуют использовать золу. Достаточно взять ведро воды, добавить в него два стакана золы из хорошо прогоревшей древесины, тщательно перемешать и внести по пол-литра на грядку с овощами.

Также в качестве подкормки отлично подойдет настойка из крапивы. Для приготовления нужно взять листья растения и его стебли, грубо нарезать, добавить в металлическое 10-литровое ведро, заполнив примерно 2/3 емкости. Потом добавить теплую воду.

Поместите ведро в теплое место на несколько дней, чтобы начался процесс брожения. Данным концентратом поливать морковь не нужно. Разведите настойку в пропорции 1:10, а затем внесите в землю. Лучше всего делать это либо утром, либо вечером.

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