Виросте солодкою та хрумкою: чим підгодувати моркву для багатого врожаю

Коренеплід завдяки таким добривам виросте буквально за тиждень

Попри те, що морква, в порівнянні з іншими, не дуже примхлива культура на городі, їй також потрібен своєчасний догляд та підживлення. Якщо ви хочете отримати гарний і багатий урожай, то влітку потрібно добре постаратися.

У матеріалі TSN розказано, які засоби необхідно використовувати, щоб цей помаранчевий коренеплід швидко виріс на грядці й вийшов не лише солодким, а й хрустким.

Якими добривами підгодувати моркву влітку

Дачникам рекомендують використовувати золу. Достатньо взяти відро води, додати в нього дві склянки золи з деревини, яка добре прогоріла, ретельно перемішати й внести по півлітра на грядку з овочами.

Також як підживлення відмінно підійде настоянка з кропиви. Для приготування потрібно взяти листя рослини та її стебла, грубо нарізати, додати у металеве 10-літрове відро, заповнивши приблизно 2/3 місткості. Потім додати теплу воду.

Помістіть відро в тепле місце на кілька днів, щоб розпочався процес бродіння. Цим концентратом поливати моркву не потрібно. Розведіть настойку у пропорції 1:10, а потім внесіть у землю. Найкраще робити це або вранці, або ввечері.

"Телеграф" писав раніше, як прискорити зростання томатів. Дачникам підказали прості методи.