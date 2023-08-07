Впереди провальные проекты и большие траты: эти знаки Зодиака потеряют деньги в августе
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Финансовые проблемы уже на пороге
Последний месяц лета в 2023 году многим принесет материальные потери, непредвиденные расходы и проблемы на работе.
Знаками Зодиака, которым стоит к этому готовиться, являются Телец, Близнецы, Дева, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы, говорит финансовый гороскоп по картам Таро на август.
Тельцам выпал перевернутый Король мечей
В этом положении карта говорит, что в течение месяца Вы можете быть чрезмерно самоуверенны и агрессивны, что вызовет проблемы в делах и на работе. Может дойти даже до увольнения и финансовых потерь.
Близнецам выпал перевернутый Туз жезлов
В августе деньги будут уходить от Вас и в профессиональной деятельности не будет везти. Совет на ближайшее время, — займитесь собой и приданием своей жизни равновесия, и тогда и финансовая ситуация может уравновеситься тоже.
Девам выпал перевернутый Шут
В Ваших финансовых делах в этом месяце царит безответственность и впереди Вас ждет много незапланированных трат. Взгляните на свои финансы и подумайте, что с ними станет, если Вы продолжите их безрассудно растрачивать.
Стрельцам выпала перевернутая Девятка кубков
В этом положении карта предупреждает, что пока Вам будет очень тяжело добиться поставленных целей. Успех возможно будет близок, но какие-то обстоятельства каждый раз будут его откладывать. Также могут возникнуть долги и проблемы с деньгами.
Козерогам выпала перевернутая Четверка пентаклей
Вас в ближайший месяц ждут бессмысленные покупки, также возможны задержки с получением средств и отказы от начальства. Попробуйте пока отвлечься от материального.
Водолеям выпал перевернутый Иерофант
В этом положении карта предупреждает, что Вас могут ждать интриги, потеря авторитета, авантюры и провальные проекты.
Рыбам выпала Пятерка кубков
Вас в ближайшем будущем могут ждать непредвиденные расходы, убытки или же снижение доходов. Также Вы можете получить прибыль, которая почему-то Вас огорчит (к примеру, наследство).
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в любви в августе по картам Таро.