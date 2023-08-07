Попереду провальні проєкти та великі витрати: ці знаки Зодіаку втратять гроші у серпні
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Фінансові проблеми вже на порозі
Останній місяць літа 2023 року багатьом принесе матеріальні втрати, непередбачені витрати і проблеми на роботі.
Знаками Зодіаку, яким варто до цього готуватися, є Телець, Близнюки, Діва, Стрілець, Козоріг, Водолій та Риби, говорить фінансовий гороскоп за картами Таро на серпень.
Тельцям випав перевернутий Король мечів
У цьому положенні карта каже, що протягом місяця Ви можете бути надмірно самовпевненими та агресивними, що викличе проблеми у справах та на роботі. Може дійти навіть до звільнення та фінансових втрат.
Близнюкам випав перевернутий Туз жезлів
У серпні гроші будуть йти від Вас і у професійній діяльності не везтиме. Порада на найближчий час, — займіться собою і наданням своєму життю рівноваги, і тоді й фінансова ситуація може врівноважитись теж.
Дівам випав перевернутий Блазень
У Ваших фінансових справах цього місяця панує безвідповідальність і попереду на Вас чекає багато незапланованих витрат. Погляньте на свої фінанси та подумайте, що з ними стане, якщо Ви продовжите їх безрозсудно витрачати.
Стрільцям випала перевернута Дев’ятка кубків
У цьому положенні карта попереджає, що поки Вам буде дуже важко досягти поставленої мети. Успіх можливо буде близький, але якісь обставини щоразу його відкладатимуть. Також можуть виникнути борги та проблеми з грошима.
Козерогам випала перевернута Четвірка пентаклів
На вас найближчого місяця чекають безглузді покупки, також можливі затримки з отриманням коштів та відмови від начальства. Спробуйте поки що відволіктися від матеріального.
Водоліям випав перевернутий Ієрофант
У цьому положенні картка попереджає, що на Вас можуть чекати інтриги, втрата авторитету, авантюри та провальні проєкти.
Рибам випала П’ятірка кубків
Вас у найближчому майбутньому можуть чекати непередбачені витрати, збитки або зниження доходів. Також Ви можете отримати прибуток, який Вас засмутить (наприклад, спадок).
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в коханні в серпні за картами Таро.