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Попереду провальні проєкти та великі витрати: ці знаки Зодіаку втратять гроші у серпні

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Серпень приготував мало приємного для Тельців, Близнюків, Дів, Стрільців, Козорогів, Водоліїв та Риб Новина оновлена 07 серпня 2023, 19:08
Серпень приготував мало приємного для Тельців, Близнюків, Дів, Стрільців, Козорогів, Водоліїв та Риб

Фінансові проблеми вже на порозі

Останній місяць літа 2023 року багатьом принесе матеріальні втрати, непередбачені витрати і проблеми на роботі.

Знаками Зодіаку, яким варто до цього готуватися, є Телець, Близнюки, Діва, Стрілець, Козоріг, Водолій та Риби, говорить фінансовий гороскоп за картами Таро на серпень.

Тельцям випав перевернутий Король мечів

У цьому положенні карта каже, що протягом місяця Ви можете бути надмірно самовпевненими та агресивними, що викличе проблеми у справах та на роботі. Може дійти навіть до звільнення та фінансових втрат.

Близнюкам випав перевернутий Туз жезлів

У серпні гроші будуть йти від Вас і у професійній діяльності не везтиме. Порада на найближчий час, — займіться собою і наданням своєму життю рівноваги, і тоді й фінансова ситуація може врівноважитись теж.

Дівам випав перевернутий Блазень

У Ваших фінансових справах цього місяця панує безвідповідальність і попереду на Вас чекає багато незапланованих витрат. Погляньте на свої фінанси та подумайте, що з ними стане, якщо Ви продовжите їх безрозсудно витрачати.

Стрільцям випала перевернута Дев’ятка кубків

У цьому положенні карта попереджає, що поки Вам буде дуже важко досягти поставленої мети. Успіх можливо буде близький, але якісь обставини щоразу його відкладатимуть. Також можуть виникнути борги та проблеми з грошима.

Козерогам випала перевернута Четвірка пентаклів

На вас найближчого місяця чекають безглузді покупки, також можливі затримки з отриманням коштів та відмови від начальства. Спробуйте поки що відволіктися від матеріального.

Водоліям випав перевернутий Ієрофант

У цьому положенні картка попереджає, що на Вас можуть чекати інтриги, втрата авторитету, авантюри та провальні проєкти.

Рибам випала П’ятірка кубків

Вас у найближчому майбутньому можуть чекати непередбачені витрати, збитки або зниження доходів. Також Ви можете отримати прибуток, який Вас засмутить (наприклад, спадок).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в коханні в серпні за картами Таро.

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