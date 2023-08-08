Таропрогноз на 9 августа 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

Не у всех этот день будет благополучным

В среду, 9 августа 2023 года, у некоторых могут возникнуть неприятности, однако у большинства других день наоборот обещает быть на удивление хорошим и плодотворным.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на девятый день августа. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Королева жезлов, перевернутый Туз мечей, Солнце

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Королева жезлов

Это положительная карта, которая обещает Вам силы и возможности для продвижения на пути к Вашим целям. Особенно удачным день будет на профессиональном фронте.

Перевернутый Туз мечей

В перевернутом положении этот меч из победного становится пронзающим и предупреждает, что в среду на Вас могут обрушится проблемы на работе или с законом, несправедливые обвинения, расставание с кем-то, разрыв длительных отношений. Также карта может предупреждать про наличие проблем со здоровьем.

Солнце

Эта карта обещает счастье, успех, перерождение. Во всех сферах Вашей жизни все должно быть хорошо. Вы можете почувствовать себя обновленным человеком, потому если возникнет желание попробовать что-то новое, — не отказывайте себе в этом.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в любви в августе по картам Таро.