Таропрогноз на 9 серпня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

Не у всіх цей день буде благополучним

У середу, 9 серпня 2023 року, у деяких можуть виникнути неприємності, однак у більшості інших день навпаки обіцяє бути напрочуд чудовим і плідним.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на дев’ятий день серпня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Королева жезлів, перевернутий Туз мечів, Сонце

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Королева жезлів

Це позитивна карта, яка обіцяє Вам сили та можливості для просування на шляху до Ваших цілей. Особливо вдалим буде день на професійному фронті.

Перевернутий Туз мечів

У перевернутому положенні цей меч із переможного стає пронизуючим і попереджає, що в середу на Вас можуть обрушитися проблеми на роботі або із законом, несправедливі звинувачення, розставання з кимось, розрив тривалих стосунків. Також картка може попереджати про наявність проблем із здоров’ям.

Сонце

Ця карта обіцяє щастя, успіх, переродження. У всіх сферах Вашого життя все має бути добре. Ви можете відчути себе оновленою людиною, тому якщо виникне бажання спробувати щось нове, — не відмовляйте собі в цьому.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в коханні в серпні за картами Таро.