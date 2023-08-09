Таропрогноз на 10 августа 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
День обещает быть тяжелым
Четверг, 10 августа 2023 года, у многих может ознаменоваться плохим настроением, однако в то же время принесет новые возможности для роста.
Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на десятый день августа. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:
Перевернутый Паж пентаклей
В четверг у Вас может появиться бесшабашное, бунтарское настроение, из-за чего будет очень сложно даваться учеба и работа, и могут накатить приступы жалости к себе. Постарайтесь не накручивать, а то еще убедите себя, что против Вас весь мир.
Рыцарь жезлов
Вас ждут перемены, однако не факт, что они окажутся приятными. Возможны ссоры и неожиданности, однако в то же время они могут открыть новые возможности для роста. Также эта карта может указывать на скорый переезд.
Перевернутая Шестерка мечей
В ближайшее время Вам придется взглянуть на существующую проблему под другим углом и наконец взяться за ее решение, поскольку возможности уйти от нее уже не будет. Интересно, что по другому толкованию эта карта также может пророчить признание в любви.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут потерять деньги в августе.