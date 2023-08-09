Укр

Таропрогноз на 10 августа 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего всем ждать 10 августа
Прогноз Таро, чего всем ждать 10 августа. Фото telegraf.com.ua

День обещает быть тяжелым

Четверг, 10 августа 2023 года, у многих может ознаменоваться плохим настроением, однако в то же время принесет новые возможности для роста.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на десятый день августа. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутый Паж пентаклей, Рыцарь жезлов, перевернутая Шестерка мечей

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутый Паж пентаклей

В четверг у Вас может появиться бесшабашное, бунтарское настроение, из-за чего будет очень сложно даваться учеба и работа, и могут накатить приступы жалости к себе. Постарайтесь не накручивать, а то еще убедите себя, что против Вас весь мир.

Рыцарь жезлов

Вас ждут перемены, однако не факт, что они окажутся приятными. Возможны ссоры и неожиданности, однако в то же время они могут открыть новые возможности для роста. Также эта карта может указывать на скорый переезд.

Перевернутая Шестерка мечей

В ближайшее время Вам придется взглянуть на существующую проблему под другим углом и наконец взяться за ее решение, поскольку возможности уйти от нее уже не будет. Интересно, что по другому толкованию эта карта также может пророчить признание в любви.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут потерять деньги в августе.

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