Таропрогноз на 10 серпня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

День обіцяє бути важким

Четвер, 10 серпня 2023 року, у багатьох може ознаменуватися поганим настроєм, проте водночас принесе нові можливості для зростання.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на десятий день серпня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернутий Паж пентаклів, Лицар жезлів, перевернута Шістка мечів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Перевернутий Паж пентаклів

У четвер у Вас може з’явитися безшабашний, бунтарський настрій, через що дуже складно даватиметься навчання та робота, і можуть накотити напади жалю до себе. Намагайтеся не накручувати, а то ще переконайте себе, що проти Вас весь світ.

Лицар жезлів

На вас чекають зміни, проте не факт, що вони виявляться приємними. Можливі сварки та несподіванки, проте водночас вони можуть відкрити нові можливості для зростання. Також ця карта може вказувати на швидкий переїзд.

Перевернута Шістка мечів

Найближчим часом Вам доведеться поглянути на існуючу проблему під іншим кутом і нарешті взятися за її вирішення, оскільки можливості втекти від неї вже не буде. Цікаво, що згідно з іншим тлумаченням ця карта також може пророкувати освідчення в коханні.

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