Таропрогноз на 11 августа 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В пятницу, 11 августа 2023 года, некоторые могут быть излишне эмоциональны, однако у большинства других день выдастся на удивление позитивным и счастливым.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на одиннадцатый день августа. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Шестерка кубков, Солнце, перевернутый Рыцарь мечей

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Шестерка кубков

Эта карта еще называется Владыкой наслаждений. Она обещает возвращение домой, приятные воспоминания, гармонию в делах сердечных, радость, веселье, домашний уют и семейное счастье.

Солнце

Эта карта обещает счастье, успех, перерождение. Во всех сферах Вашей жизни в пятницу все должно быть хорошо. Вы можете почувствовать себя обновленным человеком, потому если захочется сменить прическу, имидж или попробовать что-то новое, — не отказывайте себе в этом.

Перевернутый Рыцарь мечей

В этом положении карта говорит, что в последний рабочий день недели Вы можете быть излишне агрессивны и импульсивны, из-за чего можете спровоцировать конфликты и потерпеть в чем-то неудачу. Постарайтесь держать себя в руках.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака повезет в любви в августе.