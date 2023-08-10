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Таропрогноз на 11 серпня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Прогноз Таро, на що всім чекати 11 серпня
Прогноз Таро, на що всім чекати 11 серпня. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У п’ятницю, 11 серпня 2023 року, деякі можуть бути надмірно емоційними, однак у більшості інших день видасться напрочуд позитивним і щасливим.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на одинадцятий день серпня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Шістка кубків, Сонце, перевернутий Лицар мечів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Шістка кубків

Ця карта ще називається Владикою насолод. Вона обіцяє повернення додому, приємні спогади, гармонію у справах серцевих, радість, веселощі, домашній затишок та сімейне щастя.

Сонце

Ця карта обіцяє щастя, успіх, переродження. У всіх сферах Вашого життя у п’ятницю все має бути добре. Ви можете відчути себе оновленою людиною, тому якщо раптом захочеться змінити зачіску, імідж чи спробувати щось нове, — не відмовляйте собі в цьому.

Перевернутий Лицар мечів

У цьому положенні карта говорить, що в останній робочий день тижня Ви можете бути надмірно агресивними та імпульсивними, через що можете спровокувати конфлікти і зазнати в чомусь невдачі. Намагайтеся тримати себе в руках.

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