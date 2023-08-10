Чем подкормить капусту в августе, чтобы она засыпала урожаем: "секретное" удобрение

Улучшить развитие капусты можно без магазинных средств

Чтобы получить роскошный урожай капусты, важно не только защищать растение от вредителей, а и вносить полезные удобрения. Подкормку для культуры легко приготовить своими руками.

В августе опытные огородники советуют удобрять капусту самодельным средством. Об этом рассказывает Ukr.media.

Благодаря удобрением кочаны капусты растут крепкими и здоровыми. Подкармливать капусту можно комплексными препаратами из магазина, но есть более доступная, но не менее эффективная альтернатива.

Как приготовить подкормку для капусты:

10 г борной кислоты разведите в 2 стаканах горячей воды. В неполном ведре воды смешайте по 20 г монофосфата калия, магниевой селитры и сульфата калия. Залейте в емкость раствор борной кислоты.

Как удобрять капусту в августе? Полученным раствором обильно поливайте грядки ранним утром. Земля должна быть увлажненной. Обработайте как почву, так и листья растения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда опытные дачники советуют начинать сбор урожая капусты. Стоит знать о нескольких точных признаках созревания, чтобы овощ в дальнейшем хорошо хранился.