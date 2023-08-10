Чим підгодувати капусту у серпні, щоб вона засипала врожаєм: "секретне" добриво

Поліпшити розвиток капусти можна без магазинних засобів

Щоб отримати розкішний урожай капусти, важливо не лише захищати рослину від шкідників, а й вносити корисні добрива. Підживлення для культури легко приготувати своїми руками.

У серпні досвідчені городники радять удобрювати капусту саморобним засобом. Про це розповідає Ukr.media.

Завдяки добривам качани капусти ростуть міцними та здоровими. Підгодовувати капусту можна комплексними препаратами з магазину, але є доступніша, але не менш ефективна альтернатива.

Як приготувати підгодівлю для капусти?

10 г борної кислоти розведіть у 2 склянках гарячої води. У неповному відрі води змішайте по 20 г монофосфату калію, магнієвої селітри та сульфату калію. Залийте у ємність розчин борної кислоти.

Як удобрювати капусту у серпні? Отриманим розчином рясно поливайте грядки рано-вранці. Земля має бути зволоженою. Обробіть як ґрунт, так і листя рослини.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли досвідчені дачники радять розпочинати збирання врожаю капусти. Варто знати про кілька точних ознак дозрівання, щоб овоч надалі добре зберігався.