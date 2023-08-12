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Таропрогноз на 13 августа 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего всем ждать 13 августа
Прогноз Таро, чего всем ждать 13 августа. Фото telegraf.com.ua

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В воскресенье, 13 августа 2023 года, некоторых могут ждать неприятные или даже унизительные события, в то время как у других в жизни наоборот появится равновесие.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на тринадцатый день августа. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Двойка пентаклей, Пятерка мечей, перевернутая Семерка мечей

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Двойка пентаклей

Вы взвалили на себя слишком много всего, ввиду чего скоро в делах могут случиться неудачи, а Ваши траты могут значительно превысить доходы.

Пятерка мечей

Еще эта карта называется "Разрушение", и она предупреждает, что скоро у Вас могут случиться конфликты, ссоры, произойти что-то подлое или унизительное. При этом направлено оно может быть как против Вас, так и Вы сами можете стать источником негатива. Серьезные дела пока стоит отложить.

Перевернутая Семерка мечей

В этом положении карта говорит, что в ближайшее время уравновесится какая-то ситуация в Вашей жизни. Если Вас недооценивали или обидели, скоро эта проблема решится. Вы можете получить извинения, признание, вознаграждение за свои усилия.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака будут самыми счастливыми в августе.

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