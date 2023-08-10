Названы счастливчики августа по картам Таро: они искупаются в деньгах и любви

Успех — их второе имя в этом месяце

Сразу четырем знакам Зодиака последний месяц лета принесет массу счастливых моментов, достижений и хороших новостей.

Это касается Овнов, Раков, Львов и Водолеев, говорит гороскоп Таро на август.

Овнам выпал Мир

Эта карта обещает триумф и процветание. Она указывает на то, что в августе Вы сможете приблизиться к материальному и семейному благополучию. Также сейчас очень удачное время для поездок.

Ракам выпал Король пентаклей

Этот король очень успешен в делах и работе. Для Вас сейчас самое время подвести итоги своей работы, провести анализ и сделать выводы. Если захочется сразу взяться за новое дело, — не отказывайте себе в этом. Но не забудьте также и об отдыхе.

Львам выпала Двойка кубков

Второе название этой карты, — "Владыка любви", — и она говорит, что со дня на день Вы можете сблизиться с кем-то, перевести отношения на новый уровень. Проведите время с близкими людьми, прислушивайтесь к их советам, и все сложится благоприятно для Вас.

Водолеям выпала Королева мечей

Это королева силы и независимости, она руководствуется умом, а не сердцем, а потому ей сопутствует удача в делах и работе. В ближайшие недели положитесь на свою интуицию, она Вас не подведет.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца года по картам Таро.