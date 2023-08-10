Названі щасливчики серпня за картами Таро: вони скупаються в грошах і любові

Успіх — їхнє друге ім’я цього місяця

Відразу чотирьом знакам Зодіаку останній місяць літа принесе багато щасливих моментів, досягнень та гарних новин.

Це стосується Овнів, Раків, Левів та Водоліїв, говорить гороскоп Таро на серпень.

Овнам випав Світ

Ця карта обіцяє тріумф та процвітання. Вона вказує на те, що у серпні Ви зможете наблизитися до матеріального та сімейного благополуччя. Також зараз дуже вдалий час для подорожей.

Ракам випав Король пентаклів

Цей король дуже успішний у справах та роботі. Для Вас зараз саме час підбити підсумки своєї роботи, провести аналіз і зробити висновки. Якщо захочеться відразу взятися за нову справу, — не відмовляйте собі в цьому. Але не забудьте також і про відпочинок.

Левам випала Двійка кубків

Друга назва цієї карти — "Владика любові" — і вона каже, що з дня на день Ви можете зблизитися з кимось, перевести відносини на новий рівень. Проведіть час із близькими людьми, прислухайтеся до їхніх порад, і все складеться сприятливо для Вас.

Водоліям випала Королева мечів

Це королева сили та незалежності, вона керується розумом, а не серцем, а тому її супроводжує успіх у справах та роботі. Найближчими тижнями покладіться на свою інтуїцію, вона Вас не підведе.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця року за картами Таро.