Рус

Таропрогноз на 13 серпня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Прогноз Таро, на що всім чекати 13 серпня
Прогноз Таро, на що всім чекати 13 серпня. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У неділю, 13 серпня 2023 року, на деяких можуть чекати неприємні чи навіть принизливі події, тоді як у інших у житті навпаки з’явиться рівновага.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на тринадцятий день серпня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Двійка пентаклів, П’ятірка мечів, перевернута Сімка мечів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Двійка пентаклів

Ви звалили на себе дуже багато всього, через що незабаром у справах можуть статися невдачі, а Ваші витрати можуть значно перевищити доходи.

П’ятірка мечів

Ще ця карта називається "Руйнування", і вона попереджає, що скоро у Вас можуть статися конфлікти, сварки, відбутися щось підле або принизливе. При цьому спрямоване воно може бути як проти Вас, так і Ви можете стати джерелом негативу. Серйозні справи поки що варто відкласти.

Перевернута Сімка мечів

У цьому положенні карта каже, що найближчим часом врівноважиться якась ситуація у Вашому житті. Якщо Вас недооцінювали або образили, незабаром ця проблема вирішиться. Ви можете отримати вибачення, зізнання, винагороду за свої зусилля.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку будуть найщасливішими у серпні.

Теги:
#Прогноз Таро