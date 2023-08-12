Таропрогноз на 13 серпня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У неділю, 13 серпня 2023 року, на деяких можуть чекати неприємні чи навіть принизливі події, тоді як у інших у житті навпаки з’явиться рівновага.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на тринадцятий день серпня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Двійка пентаклів, П’ятірка мечів, перевернута Сімка мечів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Двійка пентаклів

Ви звалили на себе дуже багато всього, через що незабаром у справах можуть статися невдачі, а Ваші витрати можуть значно перевищити доходи.

П’ятірка мечів

Ще ця карта називається "Руйнування", і вона попереджає, що скоро у Вас можуть статися конфлікти, сварки, відбутися щось підле або принизливе. При цьому спрямоване воно може бути як проти Вас, так і Ви можете стати джерелом негативу. Серйозні справи поки що варто відкласти.

Перевернута Сімка мечів

У цьому положенні карта каже, що найближчим часом врівноважиться якась ситуація у Вашому житті. Якщо Вас недооцінювали або образили, незабаром ця проблема вирішиться. Ви можете отримати вибачення, зізнання, винагороду за свої зусилля.

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