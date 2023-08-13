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Как избавиться от слизняков на участке: это средство точно их отпугнет

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Слизняки причиняют много вреда на участке
Слизняки причиняют много вреда на участке. Фото Wikipedia

Один из самых простых способов избавиться от вредителей на участке

Слизни — настоящие огородные вредители. Они атакуют овощные и фруктовые грядки ночью или в сырую погоду, съедая практически все на своем пути. У дачников возникает вопрос — как избавиться от слизней на участке, не прибегая к химии.

Одним из простых и эффективных средств является преграда из меди. Для борьбы со слизнями подойдет медная проволока или лента, которой нужно оградить основания деревьев, либо прикрепить к верхней части горшков с растениями. Некоторые дачники используют для создания преграды от вредителей медную мочалку для мытья посуды.

При попытке преодолеть медное ограждение слизни получат небольшой удар током и это заставит их отступить. Растения, которые будут оставаться в медном кольце, останутся нетронутыми. Этот метод абсолютно безопасен для людей и домашних животных.

Еще один эффективный способ избавиться от слизней — посадить на участке растения с сильным ароматом. Для этого подойдут лаванда, полынь, фенхель, розмарин. Растущие вокруг грядок ароматные травы и цветы будут отпугивать "непрошенных гостей".

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#Вредители #Огород #Сад и огород #Лайфхак #Слизни