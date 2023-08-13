Як позбутися слимаків на ділянці: цей засіб точно їх відлякає

Один із найпростіших способів позбутися шкідників на ділянці

Слимаки — справжні городні шкідники. Вони атакують овочеві та фруктові грядки вночі або у сиру погоду, з’їдаючи практично все на своєму шляху. У дачників виникає питання — як позбутися слимаків на ділянці, не застосовуючи хімію.

Одним із простих та ефективних засобів є перешкода з міді. Для боротьби зі слимаками підійде мідний дріт або стрічка, якою потрібно захистити основи дерев, або прикріпити до верхньої частини горщиків із рослинами. Деякі дачники використовують для створення перешкоди від шкідників мідну мочалку для миття посуду.

При спробі подолати мідну огорожу слимаки отримають невеликий удар струмом і це змусить їх відступити. Рослини, які залишатимуться у мідному кільці, залишаться недоторканими. Цей метод абсолютно безпечний для людей та домашніх тварин.

Ще один ефективний спосіб позбутися слимаків — посадити на ділянці рослини з сильним ароматом. Для цього підійдуть лаванда, полин, фенхель, розмарин. Ароматичні трави й квіти, що ростимуть навколо грядок, будуть відлякувати "непрошених гостей".

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