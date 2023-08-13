Таропрогноз на 14 августа 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник
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Рассказываем, что ждет всех в этот день
Понедельник, 14 августа 2023 года, у некоторых ознаменуется конфликтами и плохим настроением, однако у большинства все же будет весьма плодотворным и положительным днем.
Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на четырнадцатый день августа. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:
Перевернутая Четверка кубков
Возможно, некоторое время Вы были будто отрешены от мира и возможностей, которые он предлагает, однако теперь Вы наконец готовы направиться навстречу приключениям и новым шансам, открыться для новых чувств, надежд и эмоций.
Колесо фортуны
Название карты говорит само за себя, и 14 августа может принести Вам новый поворот в жизни к лучшему. Возможно, придется где-то рискнуть, но удача на Вашей стороне.
Перевернутая Сила
В этом положении карта говорит, что Вы можете быть и с собой не в ладу, и с другими рады учинить конфликт. Постарайтесь в течение дня держать себя в узде и не идти напролом, иначе ситуация может стать хуже.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на следующей неделе по картам Таро.