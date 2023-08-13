Таропрогноз на 14 серпня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

Понеділок, 14 серпня 2023 року, у деяких ознаменується конфліктами та поганим настроєм, проте у більшості все ж таки буде дуже плідним і позитивним днем.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на чотирнадцятий день серпня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Четвірка кубків, Колесо удачі, перевернута Сила

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Четвірка кубків

Можливо, деякий час Ви були ніби відчужені від миру та можливостей, які він пропонує, проте тепер Ви нарешті готові попрямувати назустріч пригодам та новим шансам, відкритися для нових почуттів, надій та емоцій.

Колесо фортуни

Назва карти говорить сама за себе, і 14 серпня може принести Вам новий поворот у житті на краще. Можливо, доведеться десь ризикнути, але успіх на Вашому боці.

Перевернута Сила

У цьому положенні карта каже, що Ви можете бути і з собою не в ладі, і з іншими раді вчинити конфлікт. Постарайтеся протягом дня тримати себе в вуздечку і не йти напролом, інакше ситуація може стати гіршою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку наступного тижня за картами Таро.