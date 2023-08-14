Располнела, но шарм не утратила: как сейчас выглядит супермодель 90-х Тайра Бэнкс (фото)
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Причина лишнего веса модели — пристрастие к вредной еде
Популярное шоу 90-х "Топ-модель по-американски" познакомило мир с супермоделью Тайрой Бэнкс, которая была автором и ведущей проекта, а также его главной звездой. Тогда ее часто можно было увидеть на обложках модных журналов, ее приглашали на различные показы, а также съемки реклам и даже фильмов.
Однако с того момента прошло уже много лет, и в свои почти 50 лет Бэнкс выглядит немного иначе. Первое, что бросается в глаза, это то, что модель значительно поправилась, однако шарм и ослепительная улыбка остались при ней.
В воскресенье, 13 августа, папарацци поймали Тайру во время прогулки по Лос-Анджелесу, Калифорния. 49-летняя Бэнкс была одета в темный лук: черные лосины, темную футболку с принтом на груди, и в черном пиджаке с рукавом три четверти. Свой образ она дополнила черной спортивной сумкой и такой же обувью.
А вот прическа модели остается несменной — свои длинные волнистые волосы она оставила распущенными.
Чтобы немного напомнить вам, какой Тайра была на заре своей карьеры, мы также подготовили небольшую подборку ее фото с 90-х и не только.
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