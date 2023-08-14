Розповніла, але шарм не втратила: який зараз має вигляд супермодель 90-х Тайра Бенкс (фото)

Причина зайвої ваги моделі – пристрасть до шкідливої їжі

Популярне шоу 90-х "Топмодель по-американськи" познайомило світ із супермоделлю Тайрою Бенкс, яка була автором та ведучою проєкту, а також його головною зіркою. Тоді її часто можна було побачити на обкладинках модних журналів, її запрошували на різні покази, зйомки реклам і навіть фільмів.

Однак з того моменту минуло вже багато років, і у свої майже 50 років Бенкс виглядає трохи інакше. Перше, що впадає в око, це те, що модель значно видужала, проте шарм і сліпуча посмішка залишилися при ній.

У неділю, 13 серпня, папараці спіймали Тайру під час прогулянки Лос-Анджелесом, Каліфорнія. 49-річна Бенкс була одягнена у темний лук: чорні лосини, темну футболку з принтом на грудях, і в чорному піджаку з рукавом три чверті. Свій образ вона доповнила чорною спортивною сумкою та таким самим взуттям.

А ось зачіска моделі залишається незмінною — своє довге хвилясте волосся вона залишила розпущеним.

Супермодель Тайра Бенкс на прогулянці Лос-Анджелесі Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Щоб трохи нагадати вам, якою Тайра була на зорі своєї кар’єри, ми також підготували невелику добірку її фото з 90-х і не тільки.

Тайра Бенкс у 90-х Фото: Getty Images

Тайра Бенкс у 2018 році Фото: Getty Images

Тайра Бенкс на прем’єрі "Топ-модель американською" Фото: Getty Images

Тайра Бенкс у 1999 році Фото: Getty Images

Тайра Бенкс у 2006 році Фото: Getty Images

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