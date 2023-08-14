Розповніла, але шарм не втратила: який зараз має вигляд супермодель 90-х Тайра Бенкс (фото)
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Популярне шоу 90-х "Топмодель по-американськи" познайомило світ із супермоделлю Тайрою Бенкс, яка була автором та ведучою проєкту, а також його головною зіркою. Тоді її часто можна було побачити на обкладинках модних журналів, її запрошували на різні покази, зйомки реклам і навіть фільмів.
Однак з того моменту минуло вже багато років, і у свої майже 50 років Бенкс виглядає трохи інакше. Перше, що впадає в око, це те, що модель значно видужала, проте шарм і сліпуча посмішка залишилися при ній.
У неділю, 13 серпня, папараці спіймали Тайру під час прогулянки Лос-Анджелесом, Каліфорнія. 49-річна Бенкс була одягнена у темний лук: чорні лосини, темну футболку з принтом на грудях, і в чорному піджаку з рукавом три чверті. Свій образ вона доповнила чорною спортивною сумкою та таким самим взуттям.
А ось зачіска моделі залишається незмінною — своє довге хвилясте волосся вона залишила розпущеним.
Щоб трохи нагадати вам, якою Тайра була на зорі своєї кар’єри, ми також підготували невелику добірку її фото з 90-х і не тільки.
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