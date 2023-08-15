Таких всего четыре: этим знакам Зодиака карты Таро пророчат деньги на этой неделе
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Они смогут добиться заметных успехов уже в ближайшее время
Мало кто бы отказался от финансовых поступлений и преуспевания, однако в третью неделю августа они осчастливят всего четырех знаков Зодиака.
Речь про Овнов, Близнецов, Дев и Весов, говорит финансовый гороскоп Таро, составленный на неделю до 20 августа.
Овнам выпал Туз мечей
В плане финансов эта карта обещает процветание и вызов, приняв который Вы сможете улучшить качество своей жизни. В ближайшие дни Вас могут ждать важные решения.
Близнецам выпала перевернутая Пятерка пентаклей
В прямом положении эта карта говорит про финансовые невзгоды, однако перевернутой наоборот обещает завершение проблем с деньгами и улучшение материального положения в скором времени.
Девам выпала Восьмерка пентаклей
В ближайшее время Вы будете полны карьерных амбиций, будете охотно учиться и работать над карьерными достижениями, благодаря чему сможете повысить свою компетентность как специалиста и добиться успехов с деньгами.
Весам выпала Королева жезлов
Эта королева умеет одинаково хорошо жить на широкую ногу и обходиться малым для достижения целей. Она обещает, что вскоре у Вас может появиться возможность заработать посредством отваги, смекалки и энтузиазма.
Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, какие знаки Зодиака могут хорошо заработать до конца лета по картам Таро.