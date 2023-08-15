Таких лише чотири: цим знакам Зодіаку карти Таро пророкують гроші вже на цьому тижні

Вони зможуть досягти помітних успіхів вже найближчим часом

Мало хто відмовився б від фінансових надходжень і успіху, проте в третій тиждень серпня вони ощасливлять лише чотирьох знаків Зодіаку.

Йдеться про Овнів, Близнюків, Дів та Терезів, говорить фінансовий гороскоп Таро, складений на тиждень до 20 серпня.

Овнам випав Туз мечів

У плані фінансів ця карта обіцяє процвітання та виклик, прийнявши який Ви зможете покращити якість свого життя. Найближчими днями на Вас можуть чекати важливі рішення.

Близнюкам випала перевернута П’ятірка пентаклів

У прямому положенні ця карта говорить про фінансові негаразди, проте перевернутою навпаки обіцяє завершення проблем із грошима та покращення матеріального становища вжее незабаром.

Дівам випала Вісімка пентаклів

Найближчим часом Ви будете сповнені кар’єрних амбіцій, охоче навчатиметеся і працюватимете над кар’єрними досягненнями, завдяки чому зможете підвищити свою компетентність як фахівця і досягти успіхів з грошима.

Терезам випала Королева жезлів

Ця королева вміє однаково добре жити на широку ногу і обходитися малим задля досягнення цілей. Вона обіцяє, що незабаром у Вас може з’явитися можливість заробити за допомогою відваги, кмітливості та ентузіазму.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, які знаки Зодіаку можуть добре заробити до кінця літа згідно з картами Таро.