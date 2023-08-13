Фінансовий гороскоп Таро на тиждень: Овнів чекає виклик, а Раків — великі зміни
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Розповідаємо, що чекає на всі знаки протягом тижня
Третій тиждень серпня 2023 року в деяких ознаменується проблемами на роботі та фінансовими втратами, проте інші навпаки зможуть покращити своє матеріальне становище.
На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на фінанси та роботу на наступний тиждень.
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А ось які карти випали на цей тиждень у фінансовому розкладі:
Овен — Туз мечів
У фінансовому плані ця карта обіцяє процвітання та виклик, прийнявши який Ви зможете покращити якість свого життя. Найближчого тижня можливе прийняття важливих рішень.
Телець — Верховна жриця
Карта радить, що краще поки не думати про тлінні гроші, а займатися саморозвитком і ставати мудрішими. Покладайтеся на свою інтуїцію, вона не підведе.
Близнюки — перевернута П’ятірка пентаклів
Зазвичай це погана карта, але в перевернутому вигляді вона навпаки обіцяє, що протягом тижня Ваше фінансове становище може покращитись, з’явиться світло в кінці тунелю.
Рак — Смерть
Попереду у Вас є глобальна зміна фінансового стану. Можливо, ви втратите роботу чи усвідомите безперспективність старих вкладень. А можливо, навпаки підходить кінець складного періоду. У будь-якому випадку, це "смерть" старих засад, на яких базувалося ваше матеріальне становище.
Лев — перевернутий Лицар пентаклів
На зрушення у плані фінансів цього тижня особливо не варто розраховувати, — у цьому положенні карта каже, що Ви начебто й працюєте, але винагороди, яку вважаєте заслуженою, не отримуєте.
Діва — Вісімка пентаклів
Найближчим часом Ви будете сповнені кар’єрних амбіцій, охоче навчатиметеся і працюватимете над кар’єрними досягненнями, завдяки чому зможете підвищити свою компетентність як фахівця.
Терези — Королева жезлів
Ця королева вміє однаково добре жити на широку ногу і обходитися малим задля досягнення цілей. Вона обіцяє, що незабаром у Вас може з’явитися можливість заробити за допомогою відваги, кмітливості та ентузіазму.
Скорпіон — перевернутий Лицар мечів
У цьому положенні картка попереджає, що в найближчий тиждень Ви можете бути схильні до конфліктів на роботі з колегами та керівництвом, також через некомпетентність та безтурботність можливі помилки, за які доведеться відповідати.
Стрілець — перевернута Дев’ятка жезлів
У цьому виді карта виступає попередженням, — найближчого тижня на Вас можуть чекати втрати, перешкоди та відстрочки у справах фінансових.
Козоріг — перевернута Дев’ятка пентаклів
У цьому положенні карта попереджає про нерозсудливість і фінансові втрати, можливо, Ви десь не прислухаєтеся до поклику серця, приймете невірне рішення і помилитеся. Ви можете втратити щось, здобуте великою працею, зіштовхнутися із зрадою чи шахрайством. Будьте пильні.
Водолій — П’ятірка кубків
Протягом наступного тижня Ви можете зіткнутися зі збитками або непередбаченими витратами, або отримати менший гонорар, ніж розраховували, — проте не варто турбуватися, це матиме тимчасовий характер. Також можливе отримання прибутку, який Вас засмутить (наприклад, спадку).
Риби — перевернута Вісімка жезлів
У Вас можуть виникати несподівані перешкоди у справах, у спробі вирішувати які Ви прийматимете поспішні рішення, через що зробите лише гірше. Добре обмірковуйте свої вчинки, щоб не вплутатися в неприємності та судові розгляди.
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