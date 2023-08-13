Фінансовий гороскоп Таро на тиждень: Овнів чекає виклик, а Раків — великі зміни

Розповідаємо, що чекає на всі знаки протягом тижня

Третій тиждень серпня 2023 року в деяких ознаменується проблемами на роботі та фінансовими втратами, проте інші навпаки зможуть покращити своє матеріальне становище.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на фінанси та роботу на наступний тиждень.

Читайте також: Загальний розклад Таро для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 7 по 13 серпня

А ось які карти випали на цей тиждень у фінансовому розкладі:

Овен — Туз мечів

У фінансовому плані ця карта обіцяє процвітання та виклик, прийнявши який Ви зможете покращити якість свого життя. Найближчого тижня можливе прийняття важливих рішень.

Телець — Верховна жриця

Карта радить, що краще поки не думати про тлінні гроші, а займатися саморозвитком і ставати мудрішими. Покладайтеся на свою інтуїцію, вона не підведе.

Близнюки — перевернута П’ятірка пентаклів

Зазвичай це погана карта, але в перевернутому вигляді вона навпаки обіцяє, що протягом тижня Ваше фінансове становище може покращитись, з’явиться світло в кінці тунелю.

Рак — Смерть

Попереду у Вас є глобальна зміна фінансового стану. Можливо, ви втратите роботу чи усвідомите безперспективність старих вкладень. А можливо, навпаки підходить кінець складного періоду. У будь-якому випадку, це "смерть" старих засад, на яких базувалося ваше матеріальне становище.

Лев — перевернутий Лицар пентаклів

На зрушення у плані фінансів цього тижня особливо не варто розраховувати, — у цьому положенні карта каже, що Ви начебто й працюєте, але винагороди, яку вважаєте заслуженою, не отримуєте.

Діва — Вісімка пентаклів

Найближчим часом Ви будете сповнені кар’єрних амбіцій, охоче навчатиметеся і працюватимете над кар’єрними досягненнями, завдяки чому зможете підвищити свою компетентність як фахівця.

Терези — Королева жезлів

Ця королева вміє однаково добре жити на широку ногу і обходитися малим задля досягнення цілей. Вона обіцяє, що незабаром у Вас може з’явитися можливість заробити за допомогою відваги, кмітливості та ентузіазму.

Скорпіон — перевернутий Лицар мечів

У цьому положенні картка попереджає, що в найближчий тиждень Ви можете бути схильні до конфліктів на роботі з колегами та керівництвом, також через некомпетентність та безтурботність можливі помилки, за які доведеться відповідати.

Стрілець — перевернута Дев’ятка жезлів

У цьому виді карта виступає попередженням, — найближчого тижня на Вас можуть чекати втрати, перешкоди та відстрочки у справах фінансових.

Козоріг — перевернута Дев’ятка пентаклів

У цьому положенні карта попереджає про нерозсудливість і фінансові втрати, можливо, Ви десь не прислухаєтеся до поклику серця, приймете невірне рішення і помилитеся. Ви можете втратити щось, здобуте великою працею, зіштовхнутися із зрадою чи шахрайством. Будьте пильні.

Водолій — П’ятірка кубків

Протягом наступного тижня Ви можете зіткнутися зі збитками або непередбаченими витратами, або отримати менший гонорар, ніж розраховували, — проте не варто турбуватися, це матиме тимчасовий характер. Також можливе отримання прибутку, який Вас засмутить (наприклад, спадку).

Риби — перевернута Вісімка жезлів

У Вас можуть виникати несподівані перешкоди у справах, у спробі вирішувати які Ви прийматимете поспішні рішення, через що зробите лише гірше. Добре обмірковуйте свої вчинки, щоб не вплутатися в неприємності та судові розгляди.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця літа за картами Таро.