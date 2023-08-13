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Фінансовий гороскоп Таро на тиждень: Овнів чекає виклик, а Раків — великі зміни

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Зробили розклад Таро на фінанси для кожного знака Зодіаку на тиждень із 14 по 20 серпня 2023 року Новина оновлена 13 серпня 2023, 13:50
Зробили розклад Таро на фінанси для кожного знака Зодіаку на тиждень із 14 по 20 серпня 2023 року. Фото pexels.com

Розповідаємо, що чекає на всі знаки протягом тижня

Третій тиждень серпня 2023 року в деяких ознаменується проблемами на роботі та фінансовими втратами, проте інші навпаки зможуть покращити своє матеріальне становище.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на фінанси та роботу на наступний тиждень.

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А ось які карти випали на цей тиждень у фінансовому розкладі:

Овен — Туз мечів

У фінансовому плані ця карта обіцяє процвітання та виклик, прийнявши який Ви зможете покращити якість свого життя. Найближчого тижня можливе прийняття важливих рішень.

Телець — Верховна жриця

Карта радить, що краще поки не думати про тлінні гроші, а займатися саморозвитком і ставати мудрішими. Покладайтеся на свою інтуїцію, вона не підведе.

Близнюки — перевернута П’ятірка пентаклів

Зазвичай це погана карта, але в перевернутому вигляді вона навпаки обіцяє, що протягом тижня Ваше фінансове становище може покращитись, з’явиться світло в кінці тунелю.

Рак — Смерть

Попереду у Вас є глобальна зміна фінансового стану. Можливо, ви втратите роботу чи усвідомите безперспективність старих вкладень. А можливо, навпаки підходить кінець складного періоду. У будь-якому випадку, це "смерть" старих засад, на яких базувалося ваше матеріальне становище.

Лев — перевернутий Лицар пентаклів

На зрушення у плані фінансів цього тижня особливо не варто розраховувати, — у цьому положенні карта каже, що Ви начебто й працюєте, але винагороди, яку вважаєте заслуженою, не отримуєте.

Діва — Вісімка пентаклів

Найближчим часом Ви будете сповнені кар’єрних амбіцій, охоче навчатиметеся і працюватимете над кар’єрними досягненнями, завдяки чому зможете підвищити свою компетентність як фахівця.

Терези — Королева жезлів

Ця королева вміє однаково добре жити на широку ногу і обходитися малим задля досягнення цілей. Вона обіцяє, що незабаром у Вас може з’явитися можливість заробити за допомогою відваги, кмітливості та ентузіазму.

Скорпіон — перевернутий Лицар мечів

У цьому положенні картка попереджає, що в найближчий тиждень Ви можете бути схильні до конфліктів на роботі з колегами та керівництвом, також через некомпетентність та безтурботність можливі помилки, за які доведеться відповідати.

Стрілець — перевернута Дев’ятка жезлів

У цьому виді карта виступає попередженням, — найближчого тижня на Вас можуть чекати втрати, перешкоди та відстрочки у справах фінансових.

Козоріг — перевернута Дев’ятка пентаклів

У цьому положенні карта попереджає про нерозсудливість і фінансові втрати, можливо, Ви десь не прислухаєтеся до поклику серця, приймете невірне рішення і помилитеся. Ви можете втратити щось, здобуте великою працею, зіштовхнутися із зрадою чи шахрайством. Будьте пильні.

Водолій — П’ятірка кубків

Протягом наступного тижня Ви можете зіткнутися зі збитками або непередбаченими витратами, або отримати менший гонорар, ніж розраховували, — проте не варто турбуватися, це матиме тимчасовий характер. Також можливе отримання прибутку, який Вас засмутить (наприклад, спадку).

Риби — перевернута Вісімка жезлів

У Вас можуть виникати несподівані перешкоди у справах, у спробі вирішувати які Ви прийматимете поспішні рішення, через що зробите лише гірше. Добре обмірковуйте свої вчинки, щоб не вплутатися в неприємності та судові розгляди.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця літа за картами Таро.

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