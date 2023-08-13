Финансовый гороскоп Таро на неделю: Овнов ждет вызов, а Раков, - большие перемены
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Рассказываем, чего ждать всем знакам в течение недели
Третья неделя августа в 2023 году у некоторых ознаменуется проблемами на работе и финансовыми потерями, однако другие наоборот смогут улучшить свое материальное положение.
На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на финансы и работу на следующую неделю.
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А вот какие карты выпали на эту неделю в финансовом раскладе:
Овен — Туз мечей
В финансовом плане эта карта обещает процветание и вызов, приняв который Вы сможете улучшить качество своей жизни. В ближайшую неделю возможно принятие важных решений.
Телец — Верховная жрица
Карта советует, что лучше пока не думать о бренных деньгах, а заниматься саморазвитием и становиться мудрее. Полагайтесь на свою интуицию, она не подведет.
Близнецы — перевернутая Пятерка пентаклей
Обычно это плохая карта, но в перевернутом виде она наоборот обещает, что в течение недели Ваше финансовое положение может улучшиться, появится свет в конце тоннеля.
Рак — Смерть
Впереди у Вас глобальная перемена финансового положения. Возможно, вы потеряете работу или осознаете бесперспективность старых вложений. А возможно наоборот подходит конец сложного периода. В любом случае, это "смерть" старых устоев, на которых базировалось ваше материальное положение.
Лев — перевернутый Рыцарь пентаклей
На подвижки в плане финансов на этой неделе особо не стоит рассчитывать, — в этом положении карта говорит, что Вы вроде и работаете, но вознаграждения, которое считаете заслуженным, не получаете.
Дева — Восьмерка пентаклей
В ближайшее время Вы будете полны карьерных амбиций, будете охотно учиться и работать над карьерными достижениями, благодаря чему сможете повысить свою компетентность как специалиста.
Весы — Королева жезлов
Эта королева умеет одинаково хорошо жить на широкую ногу и обходиться малым для достижения целей. Она обещает, что вскоре у Вас может появиться возможность заработать посредством отваги, смекалки и энтузиазма.
Скорпион — перевернутый Рыцарь мечей
В этом положении карта предупреждает, что в ближайшую неделю Вы можете быть склонны к конфликтам на работе с коллегами и руководством, также из-за некомпетентности и беспечности возможны ошибки, за которые придется отвечать.
Стрелец — перевернутая Девятка жезлов
В этом виде карта выступает дурным предзнаменованием, — в ближайшую неделю Вас могут ждать потери, препятствия и отсрочки в делах финансовых.
Козерог — перевернутая Девятка пентаклей
В этом положении карта предупреждает о безрассудстве и финансовых потерях, — возможно, Вы где-то не прислушаетесь к зову сердца, примете неверное решение и ошибетесь. Вы можете потерять что-то, добытое большим трудом, столкнуться с предательством или мошенничеством. Будьте бдительны.
Водолей — Пятерка кубков
В течение следующей недели Вы можете столкнуться с убытками или непредвиденными расходами, или же получить меньший гонорар, чем рассчитывали, — однако не стоит сильно беспокоиться, это будет иметь временный характер. Также возможно получение прибыли, которое Вас огорчит (например, наследства).
Рыбы — перевернутая Восьмерка жезлов
У Вас могут возникать неожиданные помехи в делах, в попытке решать которые Вы будете принимать поспешные решения, из-за чего сделаете только хуже. Хорошо обдумывайте свои поступки, чтобы не ввязаться в неприятности и судебные разбирательства.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца лета по картам Таро.