Финансовый гороскоп Таро на неделю: Овнов ждет вызов, а Раков, - большие перемены

Рассказываем, чего ждать всем знакам в течение недели

Третья неделя августа в 2023 году у некоторых ознаменуется проблемами на работе и финансовыми потерями, однако другие наоборот смогут улучшить свое материальное положение.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на финансы и работу на следующую неделю.

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А вот какие карты выпали на эту неделю в финансовом раскладе:

Овен — Туз мечей

В финансовом плане эта карта обещает процветание и вызов, приняв который Вы сможете улучшить качество своей жизни. В ближайшую неделю возможно принятие важных решений.

Телец — Верховная жрица

Карта советует, что лучше пока не думать о бренных деньгах, а заниматься саморазвитием и становиться мудрее. Полагайтесь на свою интуицию, она не подведет.

Близнецы — перевернутая Пятерка пентаклей

Обычно это плохая карта, но в перевернутом виде она наоборот обещает, что в течение недели Ваше финансовое положение может улучшиться, появится свет в конце тоннеля.

Рак — Смерть

Впереди у Вас глобальная перемена финансового положения. Возможно, вы потеряете работу или осознаете бесперспективность старых вложений. А возможно наоборот подходит конец сложного периода. В любом случае, это "смерть" старых устоев, на которых базировалось ваше материальное положение.

Лев — перевернутый Рыцарь пентаклей

На подвижки в плане финансов на этой неделе особо не стоит рассчитывать, — в этом положении карта говорит, что Вы вроде и работаете, но вознаграждения, которое считаете заслуженным, не получаете.

Дева — Восьмерка пентаклей

В ближайшее время Вы будете полны карьерных амбиций, будете охотно учиться и работать над карьерными достижениями, благодаря чему сможете повысить свою компетентность как специалиста.

Весы — Королева жезлов

Эта королева умеет одинаково хорошо жить на широкую ногу и обходиться малым для достижения целей. Она обещает, что вскоре у Вас может появиться возможность заработать посредством отваги, смекалки и энтузиазма.

Скорпион — перевернутый Рыцарь мечей

В этом положении карта предупреждает, что в ближайшую неделю Вы можете быть склонны к конфликтам на работе с коллегами и руководством, также из-за некомпетентности и беспечности возможны ошибки, за которые придется отвечать.

Стрелец — перевернутая Девятка жезлов

В этом виде карта выступает дурным предзнаменованием, — в ближайшую неделю Вас могут ждать потери, препятствия и отсрочки в делах финансовых.

Козерог — перевернутая Девятка пентаклей

В этом положении карта предупреждает о безрассудстве и финансовых потерях, — возможно, Вы где-то не прислушаетесь к зову сердца, примете неверное решение и ошибетесь. Вы можете потерять что-то, добытое большим трудом, столкнуться с предательством или мошенничеством. Будьте бдительны.

Водолей — Пятерка кубков

В течение следующей недели Вы можете столкнуться с убытками или непредвиденными расходами, или же получить меньший гонорар, чем рассчитывали, — однако не стоит сильно беспокоиться, это будет иметь временный характер. Также возможно получение прибыли, которое Вас огорчит (например, наследства).

Рыбы — перевернутая Восьмерка жезлов

У Вас могут возникать неожиданные помехи в делах, в попытке решать которые Вы будете принимать поспешные решения, из-за чего сделаете только хуже. Хорошо обдумывайте свои поступки, чтобы не ввязаться в неприятности и судебные разбирательства.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца лета по картам Таро.