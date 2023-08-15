Чем подкормить клубнику после сбора урожая: будет крупной и сладкой следующим летом

Осенняя подкормка для клубники, чтобы в следующем году получить хороший урожай

Садовая клубника требует повышенного внимания огородников и после сбора урожая. В августе наступает время для пересадки усов и обрезки листьев. А если не подготовить почву к будущему сезону, количество и качество урожая может неприятно удивить.

Как информирует Ukr.Media, нормы внесения удобрений на клубничную посадку зависят от ее возраста. Как правило, продолжительность обильного плодоношения клубники не превышает четыре года, потом урожайность заметно падает.

Чем подкормить клубнику в августе после обрезки

В середине августа перед посадкой понадобится:

Сульфат калия — 50 г.

Двойной суперфосфат — 60 г. или фосфоритная мука — 100 г.

Компост или перегной — 4 кг.

Эти удобрения нужно равномерно распределить по участку и перекопать на штык лопаты. После такой подкормки на второй и третий год удобрения не требуются.

В середине октября на третий год под клубнику нужно внести 2 кг компоста или перегноя, 20 г сульфата калия и 100 г двойного суперфосфата. На четвертый год — 100 г двойного суперфосфата и 12 г сульфата калия, тоже в середине октября.

На третий и четвертый годы удобрения распределяются равномерно между рядами клубники. После этого почва рыхлится граблями. На пятый год жизни клубники урожайность значительно падает, поэтому садится новая плантация.

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