Чим підгодувати полуницю після збирання врожаю: буде великою та солодкою наступного літа

Осіннє підживлення для полуниці, щоб у наступному році отримати добрий врожай

Садова полуниця потребує підвищеної уваги городників й після збирання врожаю. У серпні настає час для пересадки вусів та обрізання листя. А якщо не підготувати ґрунт до майбутнього сезону, кількість та якість урожаю може неприємно здивувати.

Як інформує Ukr.Media, норми внесення добрив на полуничну посадку залежать від її віку. Як правило, тривалість плодоношення полуниці не перевищує чотири роки, потім врожайність помітно падає.

Чим підгодувати полуницю у серпні після обрізки

У середині серпня перед посадкою знадобиться:

Сульфат калію — 50 г.

Подвійний суперфосфат — 60 г. або фосфоритне борошно — 100 г.

Компост або перегній – 4 кг.

Ці добрива потрібно рівномірно розподілити ділянкою і перекопати на багнет лопати. Після такого підживлення на другий і третій рік добрива не потрібні.

У середині жовтня на третій рік під полуницю потрібно внести 2 кг компосту або перегною, 20 г сульфату калію та 100 г подвійного суперфосфату. На четвертий рік – 100 г подвійного суперфосфату та 12 г сульфату калію, теж у середині жовтня.

На третій та четвертий роки добрива розподіляються рівномірно між рядами полуниці. Після цього ґрунт розпушується граблями. На п’ятий рік життя полуниці врожайність значно падає, тож треба садити нову плантацію.

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