Чем подкормить розы в августе: шикарным кустам позавидуют все соседи

Можно использовать комплексные удобрения, а можно приготовить раствор самому

Розы постоянно требуют ухода и повышенного внимания садоводов. Их нужно вовремя обрезать после цветения, защищать от насекомых и вовремя подкармливать. В последний летний месяц эти хрупкие цветы также нужно удобрить.

Как пишет портал prostoway, садоводы рекомендуют использовать в этот период комплексные удобрения. Также можно самостоятельно приготовить подкормку.

Что делать с розами в августе — правильная подкормка

Для приготовления удобрения потребуется:

Калийная соль — 20 г.

Калимагнезия — 1 ст. л.

Монофосфат калия — 2 ст. л.

Древесная зола — 1 стакан.

Смешиваем все компоненты и разводим их в 10 литрах не холодной воды, желательно отстоянной. Такое средство подходит для удобрения до конца августа. В середине месяца рекомендуется высыпать под каждый розовый куст 1/2 ведра древесного пепла.

Также хорошо себя зарекомендовал так называемый зеленый настой. Чтобы сделать это удобрение, нужно заполнить подходящую емкость травой на 2/3, залить водой и оставить на неделю в солнечном месте. После этого настой разводят 1:3 с водой. Одного ведра должно хватить на два куста.

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