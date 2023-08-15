Чим підгодувати троянди у серпні: шикарним кущам позаздрять усі сусіди

Можна використовувати комплексні добрива, а можна приготувати розчин самому

Троянди постійно вимагають догляду та підвищеної уваги садівників. Їх потрібно вчасно обрізати після цвітіння, захищати від комах і підгодовувати вчасно. В останній літній місяць ці тендітні квіти також потрібно удобрити.

Як пише портал prostoway, садівники рекомендують використовувати у цей період комплексні добрива. Також можна самостійно приготувати підживлення.

Що робити з трояндами в серпні — правильне підживлення

Для приготування добрива потрібно:

Калійна сіль — 20 г.

Калімагнезія — 1 ст. л.

Монофосфат калію – 2 ст. л.

Деревна зола — 1 склянка.

Змішуємо всі компоненти та розводимо їх у 10 літрах не холодної води, бажано відстояною. Такий засіб підходить для добрива до кінця серпня. У середині місяця рекомендується висипати під кожен рожевий кущ 1/2 відра дерев’яного попелу.

Також добре зарекомендував себе так званий зелений настій. Щоб зробити це добриво, потрібно заповнити ємність травою на 2/3, залити водою і залишити на тиждень в сонячному місці. Після цього настій розводять 1:3 із водою. Одного відра має вистачити на два кущі.

Раніше ми писали, як позбутися мурах, які атакували троянди. Там, де є ці комахи, на кущах може бути попелиця, молочком якої вони харчуються.