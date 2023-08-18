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Ни одной гусеницы не останется: как избавиться от вредителей на участке без химии

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Гусеницы могут оставить дачника без урожая
Гусеницы могут оставить дачника без урожая. Фото freepik.com

Простой способ уничтожить гусениц на грядках

Гусеницы хоть и мелкие, но очень опасные для растений вредители. Эти насекомые обгрызают листья, прогрызают в плодах глубокие ходы и тем самым портят урожай. Особенно сильно от гусениц страдает капуста. Вредитель даже может селиться внутри крупных головок и испортить все кочаны.

Поэтому как только дачник видит гусеницу на участке, нужно срочно применять меры борьбы с вредителем. Есть натуральное средство, которое поможет вывести всех гусениц на капустных грядках и не только.

Как бороться с гусеницами на участке

Одним из самых эффективных народных средств от гусениц считается обычная сода. 20 граммов хозяйственного мыла, три столовые ложки соды разводят в воде и получившимся раствором опрыскивают капусту по листу.

Избавиться от гусениц на капусте можно с помощью аптечной ромашки. Соберите и просушите растение. После этого ромашку нужно нарезать и залить водой из расчета 10 литров жидкости на 1 килограмм травы. Спустя 12 часов раствор нужно процедить, разбавить чистой водой в соотношении 1:3 и добавить 10 граммов натертого мыла.

Опрыскивать капусту от гусениц нужно 3-4 раза с периодичностью в 6-8 дней.

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#Капуста #Вредители #Гусеницы #Сад и огород #Лайфхак