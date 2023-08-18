Жодної гусениці не залишиться: як позбутися шкідників на ділянці без хімії

Простий спосіб знищити гусениць на грядках

Гусениці хоч і дрібні, але небезпечні для рослин шкідники. Ці комахи обгризають листя, прогризають у плодах глибокі ходи і цим псують урожай. Особливо сильно від гусениць страждає капуста. Шкідник може навіть селитися всередині великих головок і зіпсувати всі качани.

Тому щойно дачник бачить гусеницю на ділянці, потрібно терміново застосовувати заходи боротьби зі шкідником. Є натуральний засіб, який допоможе вивести всіх гусениць на капустяних грядках і не лише там.

Як боротися з гусеницями на ділянці

Одним із найефективніших народних засобів від гусениць вважається звичайна сода. 20 грамів господарського мила, три столові ложки соди розводять у воді та розчином, що вийшов, обприскують капусту по листку.

Позбутися гусениць на капусті можна за допомогою аптечної ромашки. Зберіть та просушіть рослину. Після цього ромашку потрібно нарізати та залити водою з розрахунку 10 літрів рідини на 1 кілограм трави. Через 12 годин розчин потрібно процідити, розбавити чистою водою у співвідношенні 1:3 і додати 10 г натертого мила.

Обприскувати капусту від гусениць потрібно 3-4 рази з періодичністю 6-8 днів.

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