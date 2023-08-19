Конец черной полосы: у этих знаков Зодиака скоро испарятся все проблемы

На следующей неделе им стоит ждать море хорошего

Конец августа в 2023 году сразу для двух знаков Зодиака станет месяцем перемен к лучшему и избавления от проблем.

Речь идет про такие знаки как Овен и Рак, говорит гороскоп Таро, составленный на неделю с 21 по 27 августа включительно.

Овнам выпала перевернутая Семерка мечей

В этом положении карта говорит, что уже в скором времени придет в равновесие какая-то ситуация в Вашей жизни, которая не давала Вам покоя. Если Вас недооценивали или обидели, скоро эта проблема решится. Вы можете получить извинения, признание, вознаграждение за свои усилия.

Ракам выпал Король кубков

Это на редкость хорошая карта, которая предсказывает конец черной полосы, домашний уют, искренность и щедрость. В ближайшее время Вы можете рассчитывать на улучшение уровня жизни, получение поддержки, обретение друга или покровителя. Есть шанс, что скоро Вы можете встретить кого-то особенного.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть до конца 2023 года по картам Таро.