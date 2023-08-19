Этому знаку Зодиака просто необходимо срочно отдохнуть, говорят карты Таро

Иначе представители этого знака могут натворить бед

Многие бывает изматывают себя тревогами и переживаниями, и не дают себе достаточно отдыха, — но для одного знака Зодиака это вот-вот может обернуться большими проблемами, ввиду чего ему отдых просто необходим.

Этим знаком Зодиака являются Близнецы, говорит гороскоп по картам Таро, составленный на неделю с 21 по 27 августа включительно.

Близнецам выпала перевернутая Восьмерка жезлов

В этом положении карта говорит, что возможно Вы уже слишком много взвалили на себя и все гоните вперед, будто белка в колесе, хотя давно пора остановиться, — и теперь все же стоит это сделать, иначе Вы можете навредить как себе, так и своим отношениям с окружающими.

Если не замедлитесь, можете совершить неправильный выбор и наделать ошибок как на работе, так и в личной жизни.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца года по картам Таро.

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