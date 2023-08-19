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Цьому знаку Зодіаку просто необхідно терміново відпочити, кажуть карти Таро

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Настав час відпочити для Близнюків
Настав час відпочити для Близнюків

Інакше представники цього знаку можуть наробити лиха

Багато хто буває вимотує себе тривогами і переживаннями, і не дає собі достатньо відпочинку, але для одного знака Зодіаку це ось-ось може обернутися великими проблемами, через що йому відпочинок просто необхідний.

Цим знаком Зодіаку є Близнюки, говорить гороскоп за картами Таро, складений на тиждень із 21 по 27 серпня включно.

Близнюкам випала перевернута Вісімка жезлів

У цьому положенні карта каже, що можливо Ви вже занадто багато звалили на себе і все женете вперед, ніби білка в колесі, хоча давно пора зупинитися, — і тепер все ж таки варто це зробити, інакше Ви можете нашкодити як собі, так і своїм відносинам з оточуючими.

Якщо не сповільнитесь, можете зробити неправильний вибір і допуститися помилок як на роботі, так і в особистому житті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця року за картами Таро.

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