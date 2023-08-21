Таропрогноз на 22 августа 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Рассказываем, что ждет всех в этот день

Во вторник, 22 августа 2023 года, некоторых ждут разочарования и потери, в то время как для большинства других будет отличное время для свершений, особенно в рабочих вопросах.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать второй день августа. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Тройка мечей, Король пентаклей, Десятка пентаклей

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Тройка мечей

Эта карта выпадает в этой позиции второй день подряд. Она говорит, что во вторник в Вашей жизни может случиться что-то плохое, наступить разочарование или потеря, однако этот удар не будет сокрушительным. Возможно, случится что-то, что уже случалось, или же не имеет большого значения для Вас. В любом случае, Вы переживете это без серьезных последствий.

Король пентаклей

Эта карта обещает подъем в рабочих делах. Самое время подвести итоги своей работы, провести анализ и сделать выводы. Если захочется сразу взяться за новое дело, — не отказывайте себе в этом. Но не забудьте также и об отдыхе.

Десятка пентаклей

Второе название этой карты — Владыка богатства. Многообещающе, правда? Карта обещает стабильность, благополучие, и успех в делах. Насладитесь жизнью в этот вторник.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца этой недели по картам Таро.