Таропрогноз на 22 серпня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У вівторок, 22 серпня 2023 року, на деяких чекають розчарування та втрати, у той час як для більшості інших настане чудовий час для звершень, особливо в робочих питаннях.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на двадцять другий день серпня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Трійка мечів, Король пентаклів, Десятка пентаклів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Трійка мечів

Ця карта випадає на цій позиції другий день поспіль. Вона каже, що у вівторок у Вашому житті може статися щось погане, настати розчарування чи втрата, проте цей удар не буде нищівним. Можливо, трапиться щось, що вже траплялося, або щось, що не має великого значення для Вас. У будь-якому випадку Ви переживете це без серйозних наслідків.

Король пентаклів

Ця карта обіцяє підйом у робочих справах. Саме час підбити підсумки своєї роботи, провести аналіз і зробити висновки. Якщо захочеться відразу взятися за нову справу, не відмовляйте собі в цьому. Але не забудьте також і про відпочинок.

Десятка пентаклів

Друга назва цієї карти – Владика багатства. Дуже обіцяюче, правда? Карта обіцяє стабільність, благополуччя та успіх у справах. Насолоджуйтеся життям цього вівторка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця цього тижня за картами Таро.