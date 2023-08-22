Таропрогноз на 23 августа 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Рассказываем, что ждет всех в этот день
В среду, 23 августа 2023 года, у многих будет чрезвычайно радостный и позитивный день, однако у некоторых все же не обойдется и без разочарований.
Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать третий день августа. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:
Перевернутое Солнце
На пути к Вашему счастью и успеху могут возникнуть неожиданные преграды, однако не стоит расстраиваться, поскольку они окажутся преодолимыми.
Рыцарь кубков
Этот рыцарь обещает Вам романтическое настроение на 23 августа, — посвятите время себе и близким, порадуйте себя какой-то маленькой приятностью. В этот день отношения с кем-то у Вас могут выйти на следующий уровень. Однако не позволяйте себе слишком витать в облаках.
Перевернутая Тройка мечей
Эта карта выпадает в ежедневном прогнозе уже третий день подряд. В этом положении она предупреждает, что в среду у Вас может случиться что-то плохое, наступить разочарование или потеря, однако этот удар не будет сокрушительным. Возможно, случится что-то, что уже случалось, или же не имеет большого значения для Вас. В любом случае, Вы переживете это без серьезных последствий.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака ждут финансовые поступления на этой неделе по картам Таро.