Таропрогноз на 23 августа 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В среду, 23 августа 2023 года, у многих будет чрезвычайно радостный и позитивный день, однако у некоторых все же не обойдется и без разочарований.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать третий день августа. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутое Солнце, Рыцарь кубков, перевернутая Тройка мечей

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутое Солнце

На пути к Вашему счастью и успеху могут возникнуть неожиданные преграды, однако не стоит расстраиваться, поскольку они окажутся преодолимыми.

Рыцарь кубков

Этот рыцарь обещает Вам романтическое настроение на 23 августа, — посвятите время себе и близким, порадуйте себя какой-то маленькой приятностью. В этот день отношения с кем-то у Вас могут выйти на следующий уровень. Однако не позволяйте себе слишком витать в облаках.

Перевернутая Тройка мечей

Эта карта выпадает в ежедневном прогнозе уже третий день подряд. В этом положении она предупреждает, что в среду у Вас может случиться что-то плохое, наступить разочарование или потеря, однако этот удар не будет сокрушительным. Возможно, случится что-то, что уже случалось, или же не имеет большого значения для Вас. В любом случае, Вы переживете это без серьезных последствий.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака ждут финансовые поступления на этой неделе по картам Таро.