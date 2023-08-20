Финансовый гороскоп Таро на неделю: Рыб ждут долги, а Весов, - выгодные вложения

Рассказываем, чего ждать всем знакам в течение недели

Конец августа в 2023 году некоторым принесет финансовые проблемы и огорчения, однако другим наоборот даст возможность добиться успехов на работе и сделать выгодные вложения.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на финансы и работу на следующую неделю.

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А вот какие карты выпали на эту неделю в финансовом раскладе:

Овен — перевернутый Маг

На неделе у Вас может появиться соперник или возникнет какая-либо другая тупиковая ситуация, из-за чего у Вас пропадут амбиции и желание развиваться. Карьерных свершений пока ждать не стоит.

Телец — перевернутая Четверка мечей

В этом положении карта говорит, что на следующей неделе Вы можете быть не организованы и летать в облаках, в связи с чем планы и творческие задумки реализовать не удастся.

Близнецы — Шут

Какие деньги могут быть у Дурака? Деньги его не любят, но ему и без них нормально живется. Постарайтесь отвлечься от материального. В делах все может быть не очень, возможно придется сменить место жительства, но Вы с этим справитесь.

Рак — Императрица

Императрицы не бедствуют. Эта карта обещает финансовую стабильность, изобилие, благополучие и растущее благосостояние. Вскоре у Вас возможен рост доходов, при этом денег может хватать не только на необходимые вещи, но еще и может что-то остаться, чтобы побаловать себя.

Лев — перевернутое Колесо фортуны

В этом положении карта предупреждает, что фортуна отвернется от Вас, — благоприятные возможности могут уйти к кому-то другому, вложения не оправдают себя, кто-то другой произведет впечатление на Вашего начальника.

Дева — перевернутая Умеренность

В этом положении карта указывает, что Ваше внутреннее равновесие вышло из-под контроля, из-за чего Вы не сможете плодотворно работать в команде, будете склонны к непродуманным поступкам и лишним тратам.

Весы — Королева пентаклей

На следующей неделе Вы будете разумно распоряжаться своими финансами, что позволит улучшить свое материальное положение, сделать выгодные вложения, достигнуть процветания. Также в ближайшее время Вы можете позволить себе что-то, что раньше считали роскошью.

Скорпион — перевернутая Семерка мечей

В этом положении карта не предвещает подвижек в финансовых и профессиональных делах в ближайшую неделю, — Вы будете настроены пессимистично и сами ничего для этого не станете делать.

Стрелец — перевернутая Пятерка пентаклей

Обычно это плохая карта, но в перевернутом виде она наоборот обещает, что в течение недели Ваше финансовое положение может улучшиться, появится свет в конце тоннеля.

Козерог — перевернутый Иерофант

В перевернутом положении карта предсказывает интриги, потерю авторитета, авантюры и провальные проекты.

Водолей — перевернутый Дьявол

В этом положении карта говорит о шатком финансовом положении. Деньги по ряду причин не доставят Вам радости в ближайшее время. Кроме того, Вы можете оказаться крайним в неприятной ситуации на работе.

Рыбы — Шестерка мечей

Скорее всего, ситуация с финансами у Вас не радужная, — и с этим ничего пока нельзя сделать. Остается только бежать от долгов и финансовых обязательств, а в крайнем случае менять работу или место жительства.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в финансовом плане до конца года по картам Таро.