Фінансовий гороскоп Таро на тиждень: Риб чекають борги, а Терезів, — вигідні вкладення

Розповідаємо, що чекає на всі знаки протягом тижня

Кінець серпня 2023 року деяким принесе фінансові проблеми та прикрощі, проте іншим навпаки дасть можливість досягти успіхів на роботі та зробити вигідні вкладення.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на фінанси та роботу на наступний тиждень.

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А ось які карти випали на цей тиждень у фінансовому розкладі:

Овен — перевернутий Маг

На тижні у Вас може з’явитися суперник або виникне якась інша тупикова ситуація, через що у Вас зникнуть амбіції та бажання розвиватись. Кар’єрних звершень поки що чекати не варто.

Телець — перевернута Четвірка мечів

У цьому положенні карта каже, що наступного тижня Ви можете бути не організовані та літати у хмарах, у зв’язку з чим плани та творчі задуми реалізувати не вдасться.

Близнюки — Блазень

Які гроші може мати Дурень? Гроші його не люблять, але йому і без них нормально живеться. Постарайтеся відволіктися від матеріального. У справах все може бути не дуже, можливо, доведеться змінити місце проживання, але Ви з цим впораєтеся.

Рак — Імператриця

Імператриці не бідують. Ця карта обіцяє фінансову стабільність, достаток, благополуччя та добробут. Незабаром у Вас можливе зростання доходів, при цьому грошей може вистачати не тільки на необхідні речі, але ще й може залишитися щось, щоб побалувати себе.

Лев — перевернуте Колесо фортуни

У цьому положенні карта попереджає, що фортуна відвернеться від Вас, — сприятливі можливості можуть піти до когось іншого, вкладення не виправдають себе, хтось інший справить враження на Вашого начальника.

Діва — перевернута Помірність

У цьому положенні карта вказує, що Ваша внутрішня рівновага вийшла з-під контролю, через що Ви не зможете плідно працювати в команді, будете схильні до непродуманих вчинків і зайвих витрат.

Терези — Королева пентаклів

На наступному тижні Ви розумно розпоряджатиметеся своїми фінансами, що дозволить покращити своє матеріальне становище, зробити вигідні вкладення, досягти процвітання. Також найближчим часом Ви можете дозволити собі щось, що раніше вважали за розкіш.

Скорпіон — перевернута Сімка мечів

У цьому положенні карта не віщує зрушень у фінансових та професійних справах найближчого тижня, — Ви будете налаштовані песимістично і самі нічого для цього не робитимете.

Стрілець — перевернута П’ятірка пентаклів

Зазвичай це погана карта, але в перевернутому вигляді вона навпаки обіцяє, що протягом тижня Ваше фінансове становище може покращитись, з’явиться світло в кінці тунелю.

Козоріг — перевернутий Ієрофант

У перевернутому положенні карта передбачає інтриги, втрату авторитету, авантюри та провальні проекти.

Водолій — перевернутий Диявол

У цьому положенні карта говорить про хитке фінансове становище. Гроші з ряду причин не принесуть Вам радості найближчим часом. Крім того, Ви можете виявитися крайнім у неприємній ситуації на роботі.

Риби — Шістка мечів

Швидше за все, ситуація з фінансами у Вас не райдужна, і з цим нічого поки не можна зробити. Залишається тільки тікати від боргів та фінансових зобов’язань, а в крайньому випадку змінювати роботу чи місце проживання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку у фінансовому плані до кінця року за картами Таро.