Таропрогноз на 23 серпня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У середу, 23 серпня 2023 року, у багатьох буде надзвичайно радісний і позитивний день, однак у деяких все ж таки не обійдеться і без розчарувань.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на двадцять третій день серпня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернуте Сонце, Лицар кубків, перевернута Трійка мечів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Перевернуте Сонце

На шляху до Вашого щастя та успіху можуть виникнути несподівані перепони, проте не варто засмучуватися, оскільки вони будуть переборними.

Лицар кубків

Цей лицар обіцяє Вам романтичний настрій на 23 серпня — присвятіть час собі та близьким, порадуйте себе якоюсь маленькою приємністю. Цього дня стосунки з кимось у Вас можуть вийти на наступний рівень. Однак не дозволяйте собі занадто витати у хмарах.

Перевернута Трійка мечів

Ця карта випадає у щоденному прогнозі вже третій день поспіль. У цьому положенні вона попереджає, що у середу у Вас може статися щось погане, настати розчарування чи втрата, проте цей удар не буде нищівним. Можливо, трапиться щось, що вже траплялося, або щось, що не має великого значення для Вас. У будь-якому випадку Ви переживете це без серйозних наслідків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку чекають на фінансові надходження цього тижня за картами Таро.