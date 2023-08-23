Таропрогноз на 24 августа 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

В этот раз все карты выпали в перевернутых позициях

В четверг, 24 августа, некоторых могут ждать потери, огорчения и провалы, в то время как у других наоборот подойдет к концу черная полоса в жизни.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать четвертый день августа. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Тройка кубков, перевернутая Пятерка кубков, перевернутый Туз мечей

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Тройка кубков

В четверг удача может быть не на Вашей стороне, какое-то задуманное предприятие может завершиться не так, как Вы бы того хотели. Вас могут обсуждать за спиной или проявить какую-то другую подлость в отношении Вас. Пока лучше будьте умеренны и избегайте излишеств в чем бы то ни было.

Перевернутая Пятерка кубков

В перевернутом виде эта карта несет новые надежды. Все наладится, и к Вам вернется потерянная уверенность в себе. Также может объявиться кто-то из прошлого, но возвращение это будет положительным.

Перевернутый Туз мечей

В ближайшем времени на Вас могут обрушится проблемы на работе или с законом, несправедливые обвинения, расставание с кем-то, разрыв длительных отношений. Также карта может предупреждать про наличие проблем со здоровьем.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца недели по картам Таро.