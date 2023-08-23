Таропрогноз на 24 серпня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

Цього разу усі карти випали в перевернутих позиціях

У четвер, 24 серпня, на деяких можуть чекати втрати, прикрощі та провали, тоді як у інших навпаки підійде до кінця чорна смуга в житті.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на двадцять четвертий день серпня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Трійка кубків, перевернута П’ятірка кубків, перевернутий Туз мечів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Трійка кубків

У четвер успіх може бути не на Вашому боці, якась справа може завершитися не так, як Ви б того хотіли. Вас можуть обговорювати за спиною або вчинити якусь іншу підлість щодо Вас. Поки краще будьте стриманими і уникайте надмірностей у будь-чому.

Перевернута П’ятірка кубків

У перевернутому вигляді ця карта несе нові надії. Все налагодиться, і до Вас повернеться втрачена впевненість у собі. Також може з’явитися хтось із минулого, але повернення це буде позитивним.

Перевернутий Туз мечів

Найближчим часом на Вас можуть виникнути проблеми на роботі або із законом, несправедливі звинувачення, розставання з кимось, розрив тривалих стосунків. Також картка може попереджати про наявність проблем із здоров’ям.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця тижня за картами Таро.