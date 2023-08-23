Таропрогноз на 24 серпня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер
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Цього разу усі карти випали в перевернутих позиціях
У четвер, 24 серпня, на деяких можуть чекати втрати, прикрощі та провали, тоді як у інших навпаки підійде до кінця чорна смуга в житті.
Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на двадцять четвертий день серпня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:
Тепер погляньте, яка це була карта:
А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:
Перевернута Трійка кубків
У четвер успіх може бути не на Вашому боці, якась справа може завершитися не так, як Ви б того хотіли. Вас можуть обговорювати за спиною або вчинити якусь іншу підлість щодо Вас. Поки краще будьте стриманими і уникайте надмірностей у будь-чому.
Перевернута П’ятірка кубків
У перевернутому вигляді ця карта несе нові надії. Все налагодиться, і до Вас повернеться втрачена впевненість у собі. Також може з’явитися хтось із минулого, але повернення це буде позитивним.
Перевернутий Туз мечів
Найближчим часом на Вас можуть виникнути проблеми на роботі або із законом, несправедливі звинувачення, розставання з кимось, розрив тривалих стосунків. Також картка може попереджати про наявність проблем із здоров’ям.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця тижня за картами Таро.