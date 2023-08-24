Таропрогноз на 25 августа 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Рассказываем, что ждет всех в этот день

Пятница, 25 августа 2023 года, обещает принести ряд сложностей и переломных моментов, — однако для некоторых этот день будет идеальным для отдыха.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать пятый день августа. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутый Рыцарь кубков, Смерть, Четверка мечей

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутый Рыцарь кубков

В этом положении карта предупреждает об опасных иллюзиях и отмененных планах, трудностях в налаживании контактов. Достичь желаемого пока будет сложно, Вы можете быть эмоционально нестабильны и склонны убегать от реальности.

Смерть

Не пугайтесь названия карты, она предвещает "смерть" чего-то устаревшего в Вашей жизни, что Вам больше не нужно. Возможно, это будут карьерные или жилищные перемены, или Вы наконец просто сможете проститься со старыми душевными ранами, переродиться в эмоциональном плане и начать новый этап в жизни.

Четверка мечей

Это карта перерыва между битвами, говорящая о том, что Вам нужен тайм-аут. Возможно, сейчас у Вас полно нерешенных дел, однако нужна передышка, после которой Вы с новыми силами ринетесь в бой. Проведите время наедине с собой, устройте себе отдых от гаджетов, — это пойдет на пользу.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца года по картам Таро.