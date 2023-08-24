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Таропрогноз на 25 серпня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Прогноз Таро, на що всім чекати 25 серпня
Прогноз Таро, на що всім чекати 25 серпня. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

П’ятниця, 25 серпня 2023 року, обіцяє принести низку складнощів та переломних моментів, проте для деяких цей день буде ідеальним для відпочинку.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на двадцять п’ятий день серпня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернутий Лицар кубків, Смерть, Четвірка мечів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Перевернутий Лицар кубків

У цьому положенні карта попереджає про небезпечні ілюзії та скасовані плани, труднощі в налагодженні контактів. Досягти бажаного поки що буде складно, Ви можете бути емоційно нестабільні та схильні тікати від реальності.

Смерть

Не лякайтеся назви карти, вона віщує "смерть" чогось застарілого у вашому житті, що вам більше не потрібно. Можливо, це будуть кар’єрні чи житлові зміни, або Ви нарешті просто зможете попрощатися зі старими душевними ранами, переродитися в емоційному плані та розпочати новий етап у житті.

Четвірка мечів

Це карта перерви між битвами, що говорить про те, що Вам потрібний тайм-аут. Можливо, зараз у Вас повно невирішених справ, проте потрібен перепочинок, після якого Ви з новими силами ринете в бій. Проведіть час віч-на-віч із собою, влаштуйте собі відпочинок від гаджетів, — це піде на користь.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця року за картами Таро.

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