Как правильно пересаживать клубнику: новые ягоды будут размером с кулак

Растение должно успеть укорениться и подготовиться к наступлению холодов

Посадки клубники нужно периодически устраивать на новом месте, чтобы не уменьшалось качество и количество ягод. Как правило, оптимальный срок выращивания клубники на одном месте — четыре года, на пятый урожайность значительно падает. При этом нормы внесения удобрений под клубнику разные для каждого года.

Когда пересаживать клубнику, зависит от климатических условий и географического положения, сообщает Ukr.Media. Эту процедуру можно выполнять в теплые летние дни, когда солнце палит не слишком сильно.

Как пересадить клубнику на зиму

Итак, главные три фактора для правильной пересадки клубники:

время;

место;

посадочный материал.

Летняя пересадка необходима не только, чтобы обновить клубничную плантацию раз в пять лет. Эта процедура необходима, чтоб посадка не стала слишком плотной. Если между растениями будет плохая циркуляция воздуха, это чревато возникновением всяких болезней. Самое удачное время для пересадки — в августе в пасмурные дни, чтобы отсаженные усы прижились и не засохли. В северных областях допускается пересадка в июле, после сбора урожая. Растения должны успеть подготовиться к холодам, укрепив корневую систему. В июне, в период активного плодоношения, пересадка не допускается. Исключение — если необходимо спасти кусты в случае заражения грунта.

Для пересадки клубники выбирайте солнечное место предпочтительно с песчаной почвой. Если на вашем участке жирный чернозем, добавьте в грунт песок и заранее удобрите землю древесной золой, компостом или куриным пометом.

Внимательно осмотрите отсаживаемый материал на предмет признаков грибковых инфекций. Зараженные побеги следует уничтожить (нельзя бросать в компостную яму).

Пересадку можно делать двумя способами. Отсаживая наиболее крепкие и здоровые "усы", поместите сформировавшуюся на них розетку в разрыхленную почву. Поливайте с осторожностью, чтобы не было излишка влаги.

Для пересадки методом разделения куста выбирайте здоровые растения. Разделите куст на две части, каждая из них должна иметь активную точку роста и здоровые корни, и рассадите, удалив сухие листья.

Ранее мы рассказывали, что не стоит делать на грядках с клубникой в августе. Неправильные действия по обрезке и подкормке оставят вас без урожая в следующем году.