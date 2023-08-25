Як правильно пересаджувати полуницю: нові ягоди будуть розміром із кулак

Рослина має встигнути вкоренитися та підготуватися до настання холодів

Посадки полуниці потрібно періодично влаштовувати на новому місці, щоб не зменшувалась якість та кількість ягід. Як правило, оптимальний термін вирощування полуниці на одному місці – чотири роки, на п’ятий врожайність значно падає. При цьому норми внесення добрив під полуницю є різними для кожного року.

Коли пересаджувати полуницю, залежить від кліматичних умов та географічного положення, повідомляє Ukr.Media. Цю процедуру можна виконувати в теплі літні дні, коли сонце палить не надто сильно.

Як пересадити полуницю на зиму

Отже, головні три фактори для правильної пересадки полуниці:

час;

місце;

матеріал.

Літня пересадка потрібна не тільки, щоб оновити полуничну плантацію раз на п’ять років. Ця процедура потрібна, щоб посадка не стала занадто щільною. Якщо між рослинами буде погана циркуляція повітря, це може призвести до виникнення будь-яких хвороб. Найвдаліший час для пересадки — у серпні в похмурі дні, щоб відсаджені вуса прижилися і не засохли. У північних областях допускається пересадка у липні, після збирання врожаю. Рослини повинні встигнути підготуватися до холодів, зміцнивши кореневу систему. У червні, під час активного плодоношення, пересадка не допускається. Виняток – якщо необхідно врятувати кущі у разі зараження ґрунту.

Для пересадки полуниці вибирайте сонячне місце переважно з піщаним ґрунтом. Якщо на ділянці жирний чорнозем, додайте в ґрунт пісок і заздалегідь удобріть землю деревною золою, компостом або курячим послідом.

Уважно огляньте матеріал, що відсаджується, на предмет ознак грибкових інфекцій. Заражені пагони слід знищити (не можна кидати у компостну яму).

Пересадку можна робити двома способами. Відсаджуючи найбільш міцні та здорові "вуса", помістіть розетку, що сформувалася на них, в розпушений ґрунт. Поливайте з обережністю, щоб не було надлишку вологи.

Для пересадки шляхом поділу куща вибирайте здорові рослини. Розділіть кущ на дві частини, кожна з них повинна мати активну точку росту і здорове коріння, і розсадіть, видаливши сухе листя.

Раніше ми розповідали, що не варто робити на грядках із полуницею у серпні. Неправильні дії з обрізання та підживлення залишать вас без урожаю наступного року.