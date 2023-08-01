Чому не можна викидати полуничні хвостики: хитрість від економних кулінарів

Взимку згадуватимете літо із цим лайфхаком

Можливо, ви помічали, що останнім часом все частіше та частіше на прилавках продається полуниця без хвостиків ? На перший погляд, виглядає цілком розумно: ми платимо додаткові гроші за непотрібну зелень.

Виявляється, що полуничні хвостики корисна річ і викидати їх не варто! Як їх використовувати, розповімо разом із "Важливо знати".

Як можна використовувати полуничні хвостики

Як ми знаємо, полуниця — ягода не лише смачна, а й корисна. У ній неймовірна кількість різноманітних вітамінів. Виявляється, ці вітаміни містяться у ягодах, а й у хвостиках.

Неймовірно, але факт: полуничні хвостики не втрачають своїх корисних властивостей навіть у засушеному стані. У сезон ягід, звичайно, їх можна і не їсти, зате взимку така зелень дуже доречна — з висушених полуничних хвостиків можна приготувати відмінний настій або просто додати їх в чай.

Щоб висушити цю зелень, акуратно відокремте хвостики від ягід, промийте і розкладіть на сонце, підклавши під них білу тканину. Через кілька днів зберіть хвостики або в мішечок з натуральної тканини, або в чисту та суху скляну банку.

Щоб приготувати простий настій із полуничних хвостиків, візьміть дрібку зеленого чаю, півтора десятка засушених хвостиків полуниці та пару ягід шипшини. Все це відправте у велику чашку, залийте окропом і настоюйте 10 хвилин.

До такого приголомшливого чаю приготуйте пишні оладки з полуничним варенням і насолоджуйтесь. Смачного!