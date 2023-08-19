Не робіть цього з полуницею у серпні: залишитеся без ягід наступного року

Що не варто робити на грядках із полуницею, щоб не залишитися без урожаю

Наприкінці літа дачники починають поступово готувати рослини до подальшого похолодання та зимівлі. У цей період активно висаджуються нові кущі полуниці і упорядковуються старі посадки.

Деякі садівники рекомендують зрізати все листя на полуниці перед зимівлею. Але не варто сліпо дотримуватися цих порад.

Чи потрібно обрізати листя полуниці перед зимівлею

Якщо листя на кущах здорове, його можна не обрізати. Вони допоможуть полуниці перезимувати, прикриють собою кореневу систему і цим захистять їх від низьких температур.

Весною полуниця починає прокидатися саме від кореневої системи, стан якої залежить від наявності листя, пише Telegram-канал СОДа.

Коріння запасається харчуванням від осіннього листя, і навесні ягідний кущ почне прокидатися ще за 8-10 днів до того, як з’явиться на ньому нове листя.

Якщо ж влітку листя на кущах полуниці пошкодили шкідники чи хвороби, від них краще позбутися. Якщо не зробити цього, спори шкідників можуть перезимувати й навесні знову взятися за своє, залишивши дачника без урожаю.

Не варто наприкінці літа підгодовувати полуницю азотними добривами. Усі сили рослини витратять на нарощування зеленої маси, а закласти бруньки наступного сезону не встигнуть.

До того ж за пару місяців до холодів полуниця може не встигнути наростити щільний лист, який захистить рослину взимку.

Раніше "Телеграф" розповідав, які ягідні кущі треба встигнути обрізати у серпні.