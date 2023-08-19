Роботи в саду, які потрібно виконати у серпні: все про обрізання ягідних кущів

Дуже важливо для обрізки вибрати якісний інструмент, щоб не травмувати кущі

Серпень, хоч і літній місяць, але підходить для обрізання ягідних кущів. Цілком можна видалити висохлі, поламані, слабкі та хворі пагони, і зробити так звану санітарну обрізку.

Як правильно і які саме ягідні кущі потрібно обрізати в останній літній місяць, розповідає портал vse_roste в Інстаграм. Докладніше — далі.

Які кущі потрібно обрізати у серпні

Смородина

Обрізають кущі найчастіше восени, після опадання листя (літнє обрізування зазвичай не проводиться). Це потрібно робити регулярно, щоб викликати появу нових пагонів, замінити ними старі та непродуктивні гілки, посилити розгалуження та усунути загущення.

Аґрус

Обрізання найкраще проводити восени або в ранні терміни навесні. Влітку (за потреби) можна провести санітарну обрізку. При обрізанні видаляють зайві, слабкі, малопродуктивні пагони. Старі гілки, на яких щорічні прирости мінімальні.

Малина

Обрізання роблять наприкінці сезону, після збирання врожаю або восени. При цьому видаляють дворічні пагони, які вже відплодоносили, а також вирізують поросль, що росте групами.

Ожина

Обрізання проводять після плодоношення. Весною видаляють пошкоджені, підмерзлі дворічні пагони, протягом літа формують однорічні пагони. Дворічні пагони після плодоношення вирізують лише на рівні землі.

Жимолость

Обрізання проводять восени або влітку, відразу після плодоношення, причому фахівці рекомендують саме літнє обрізання. Кущі починають обрізати у віці від 5-7 до 10 років залежно від швидкості росту сорту, при цьому видаляють густі та слабкі пагони.

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